«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 1:1 – Фоден сравнял счет. Онлайн-трансляция

В 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Садьо Мане открыл счет на 59-й минуте, Фил Фоден забил ответный мяч на 69-й.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 3 октября, 18.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 68).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден, Габриэл Жезус.
- Предупреждения:
- Рубен Диаш (26), Милнер (42), Жоау Канселу (56), Диогу Жота (65).