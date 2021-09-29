«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 1:1 – Фоден сравнял счет. Онлайн-трансляция

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В 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Садьо Мане открыл счет на 59-й минуте, Фил Фоден забил ответный мяч на 69-й.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
3 октября, 18.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 59 Мане, 1:1 – 69 Фоден.
ЛиверпульАлиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 68).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден, Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Рубен Диаш (26), Милнер (42), Жоау Канселу (56), Диогу Жота (65).

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