Фанаты «Спартака» сообщили, что полк Кадырова избил двух болельщиков в перерыве матча с «Ахматом». Московский клуб выясняет обстоятельства

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков в перерыве матча РПЛ с (1:0), сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Выездные заметки».

На ролике видно, как сотрудники полка окружили человека, лежащего на полу.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб выясняет обстоятельства инцидента с избиением в Грозном.

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной.

На матче присутствует директор по безопасности , надеемся, это ускорит процесс», – сообщил Зеленов.

Фото: скриншот видео телеграм-канала OnlineOnTour