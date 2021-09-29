Фанаты «Спартака» сообщили, что полк Кадырова избил двух болельщиков в перерыве матча с «Ахматом». Московский клуб выясняет обстоятельства

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в перерыве матча РПЛ с «Ахматом» (1:0), сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Выездные заметки».
На ролике видно, как сотрудники полка окружили человека, лежащего на полу.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб выясняет обстоятельства инцидента с избиением в Грозном.
«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной.
На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», – сообщил Зеленов.
Фото: скриншот видео телеграм-канала OnlineOnTour