Фанаты «Спартака» сообщили, что полк Кадырова избил двух болельщиков в перерыве матча с «Ахматом». Московский клуб выясняет обстоятельства

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Ахмат Sports.ru Рамзан Кадыров Ахмат-Арена Дмитрий Зеленов Футбол

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в перерыве матча РПЛ с «Ахматом» (1:0), сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Выездные заметки».

На ролике видно, как сотрудники полка окружили человека, лежащего на полу.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб выясняет обстоятельства инцидента с избиением в Грозном.

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной.

На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», – сообщил Зеленов.

Фото: скриншот видео телеграм-канала OnlineOnTour

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные