Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард названа спортсменкой года по версии старейшего новозеландского университета Отаго

Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

Хаббард стала первой транс-женщиной, получившей премию OUSA Blues and Golds Awards за 113-летнюю историю университета.

Новозеландка стала первым трансгендером, который выступил на Олимпийских играх.

В Токио-2020 Хаббард была одной из фавориток соревнований в весовой категории свыше 87 кг, но в финале сначала не смогла взять взяла попытку на 120 кг, а потом две на 125 кг, и выбыла с соревнований.

Лорел Хаббард училась в университете Отаго.

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