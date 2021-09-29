Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Атлетико», «Валенсия» против «Кадиса»

8-й тур чемпионата Испании стартовал в пятницу матчем «Атлетик» – «Алавес» (1:0).
В субботу «Атлетико» примет «Барселону», «Райо Вальекано» сыграет с «Осасуной» на выезде.
В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» – с «Хетафе», «Севилья» – с «Гранадой».
8-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 2 октября, 17.15, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 октября, 15.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.15, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Сан Мамес»
- Гол:
- 1:0 – 44 Рауль Гарсия.
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 66), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Муниаин (Саррага, 78), Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 77).
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа (Ману Гарсия, 74), Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте, де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Мойя (Пельистри, 82), Лум (Пина, 74), Риоха, Силла (Хоселу, 46).
- Предупреждения:
- Химо Наварро (8), Венседор (38), Беренгер (40), Рауль Гарсия (73), Пина (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.