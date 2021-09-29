Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Атлетико», «Валенсия» против «Кадиса»

8-й тур чемпионата Испании стартовал в пятницу матчем «Атлетик» – «Алавес» (1:0).

В субботу примет «Барселону», «Райо Вальекано» сыграет с «Осасуной» на выезде.

В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с , – с , – с «Гранадой».

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8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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