Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Атлетико», «Валенсия» против «Кадиса»

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8-й тур чемпионата Испании стартовал в пятницу матчем «Атлетик» – «Алавес» (1:0).

В субботу «Атлетико» примет «Барселону», «Райо Вальекано» сыграет с «Осасуной» на выезде. 

В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» – с «Хетафе», «Севилья» – с «Гранадой». 

Чемпионат Испании

8-й тур

Осасуна – Райо Вальекано
Дата проведения
2 октября, 15.00, «Эль-Садар»
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Мальорка – Леванте
Дата проведения
2 октября, 17.15, «Сон Моиш»
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Кадис – Валенсия
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

Атлетико – Барселона
Дата проведения
2 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Эльче – Сельта
Дата проведения
3 октября, 15.00, «Мартинес Валеро»
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Эспаньол – Реал Мадрид
Дата проведения
3 октября, 17.15, «RCDE Стэдиум»
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Вильярреал – Бетис
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Хетафе – Реал Сосьедад
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Гранада – Севилья
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Атлетик – Алавес 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Сан Мамес»
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Гол:
1:0 – 44 Рауль Гарсия.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 66), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Муниаин (Саррага, 78), Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 77).
АлавесПачеко, Агиррегабириа (Ману Гарсия, 74), Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте, де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Мойя (Пельистри, 82), Лум (Пина, 74), Риоха, Силла (Хоселу, 46).
Предупреждения:
Химо Наварро (8), Венседор (38), Беренгер (40), Рауль Гарсия (73), Пина (84).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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