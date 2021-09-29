«Аталанта» – «Милан». 0:2 – Тонали увеличил счет. Онлайн-трансляция

В 7-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Милан».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник «Милана» Давиде Калабрия открыл счет уже на 1-й минуте. Второй мяч перед самым перерывом забил Сандро Тонали.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч».
- Дата проведения
- 3 октября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс, Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 74).
- Предупреждения:
- де Рон (40), Браим Диас (42), Томори (52).