«Аталанта» – «Милан». 0:2 – Тонали увеличил счет. Онлайн-трансляция

В 7-м туре Серии А Алексея Миранчука принимает .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Милана» Давиде Калабрия открыл счет уже на 1-й минуте. Второй мяч перед самым перерывом забил Сандро Тонали.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч».

Таблица Серии А

Статистика Серии А