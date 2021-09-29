«Аталанта» – «Милан». 0:2 – Тонали увеличил счет. Онлайн-трансляция

Теги Милан Аталанта серия А Италия Sports.ru Футбол

В 7-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Милан».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Милана» Давиде Калабрия открыл счет уже на 1-й минуте. Второй мяч перед самым перерывом забил Сандро Тонали.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч».

Аталанта – Милан 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
3 октября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Калабрия, 0:2 – 42 Тонали.
АталантаМуссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс, Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 74).
Предупреждения:
де Рон (40), Браим Диас (42), Томори (52).

Таблица Серии А

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