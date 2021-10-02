КХЛ. Лидер Запада «Динамо» против лидера Востока «Магнитки», «Ак Барс» примет «Салават Юлаев»

В очередной игровой день в КХЛ сыграют лидеры Запада и Востока – московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».
Кроме того, «Ак Барс» примет «Салават Юлаев», «Локомотив» будет противостоять «Барысу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.