КХЛ. Лидер Запада «Динамо» против лидера Востока «Магнитки», «Ак Барс» примет «Салават Юлаев»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Спартак результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Сочи Хоккей

В очередной игровой день в КХЛ сыграют лидеры Запада и Востока – московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург»

Кроме того, «Ак Барс» примет «Салават Юлаев», «Локомотив» будет противостоять «Барысу»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Сочи – Динамо Минск
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Северсталь
Дата проведения
3 октября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Нефтехимик
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Металлург Мг
Дата проведения
3 октября, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Барыс
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Салават Юлаев
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные