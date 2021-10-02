КХЛ. Лидер Запада «Динамо» против лидера Востока «Магнитки», «Ак Барс» примет «Салават Юлаев»

В очередной игровой день в КХЛ сыграют лидеры Запада и Востока – московское и магнитогорский «Металлург».

Кроме того, примет , будет противостоять .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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