РФС снял Казарцева с матча «Ахмат» – «Спартак» из-за работы на игре ЦСКА и «Краснодара». Его заменит Карасев

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Сергей Карасев будет работать на матче РПЛ «Ахмат»«Спартак» вместо Василия Казарцева, который должен был отвечать за ВАР.

«Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара».

Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Предвзятость выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются». У Казарцева никак не получается без скандалов

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