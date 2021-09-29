РФС снял Казарцева с матча «Ахмат» – «Спартак» из-за работы на игре ЦСКА и «Краснодара». Его заменит Карасев

будет работать на матче – вместо Василия Казарцева, который должен был отвечать за ВАР.

«Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара».

Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», – сообщили в службе коммуникаций .

«Предвзятость выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются». У Казарцева никак не получается без скандалов