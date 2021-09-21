У Головина гол+пас в матче «Монако» с «Бордо». Он набрал 6 (3+3) очков за клуб в сезоне

дома обыгрывает (1:0, первый тайм) в 9-м туре чемпионата Франции.

На 35-й минуте полузащитник хозяев сделал голевой пас хавбеку , навесив со штрафного с правого фланга.

На 48-й минуте россиянин забил уже сам, в касание прокинув мяч мимо голкипера соперника после передачи на ход от нападающего Виссама Бен-Йеддера.

В текущем сезоне Головин совершил 6 результативных действий в составе клуба: забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.