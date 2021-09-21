У Головина гол+пас в матче «Монако» с «Бордо». Он набрал 6 (3+3) очков за клуб в сезоне

Теги Бордо Монако лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Орельен Тчуамени Футбол

«Монако» дома обыгрывает «Бордо» (1:0, первый тайм) в 9-м туре чемпионата Франции.

На 35-й минуте полузащитник хозяев Александр Головин сделал голевой пас хавбеку Орельену Тчуамени, навесив со штрафного с правого фланга.

На 48-й минуте россиянин забил уже сам, в касание прокинув мяч мимо голкипера соперника после передачи на ход от нападающего Виссама Бен-Йеддера.

В текущем сезоне Головин совершил 6 результативных действий в составе клуба: забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные