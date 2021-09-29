Хачатурянц о руке Дивеева: «Уже запросил все видеоповторы и переговоры с ВАР. Буду ждать обращение «Краснодара»

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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о спорном эпизоде, случившемся в концовке матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

В добавленное время мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву в штрафной площади. Главным арбитром матча был Владимир Москалев.

«Буду ждать обращение «Краснодара». Я уже запросил все видеоповторы и переговоры с ВАР», – сказал Хачатурянц.

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