Хачатурянц о руке Дивеева: «Уже запросил все видеоповторы и переговоры с ВАР. Буду ждать обращение «Краснодара»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о спорном эпизоде, случившемся в концовке матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).
В добавленное время мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву в штрафной площади. Главным арбитром матча был Владимир Москалев.
«Буду ждать обращение «Краснодара». Я уже запросил все видеоповторы и переговоры с ВАР», – сказал Хачатурянц.
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