Ленер заявил, что игрокам «Филадельфии» и других клубов НХЛ дают психоактивные снотворные

Вратарь заявил, что в клубах игрокам дают психоактивные снотворные средства.

«Часто ли работникам выдают бензодиазепины (психоактивные вещества со снотворным и седативным эффектами. При долговременном использовании могут вызывать привыкание и физическую зависимость – прим. Sports.ru), когда они путешествуют? А Ambien (коммерческое название золпидема, распространенного в США снотворного. Длительное применение также может вызвать зависимость – прим. Sports.ru)? Разве это не должны делать врачи или психиатр?

Проясню: в «Вегасе» так не делают. Но я знаю о многих других командах [где так делают]. Я тоже был в командах, которые так делают?

? Тренер-динозавр относится к людям как к роботам. Увольняйте таких тренеров. Увольняйте Виньо. У меня есть доказательства. Попробуй выкрутиться.

А еще говорят, что Ambien – снотворное. Забавно, в реабилитационном центре мне сказали, что именно поэтому у меня не было фазы быстрого сна. 8 лет без него. Круто. Но да, это просто снотворное.

Если это дерьмо будет продолжаться, я буду публиковать по истории с доказательствами – свои истории, бывших и действующих игроков.

Я наделал безумное количество ошибок. Но ложь о том, что я видел 12 лет, не из их числа. 100-процентная правда. Я буду продолжать, я годами копил истории. А теперь посмотрите, как НХЛ попытается меня отменить (Ленер говорит о культуре отмены, когда человека лишают поддержки и подвергают осуждению – прим. Sports.ru)», – написал Ленер в серии твитов.