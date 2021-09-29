«Зенит» проиграл «Сочи» дома – 1:2. Азмуна удалили на 42-й, на гол Дзюбы ответили Кассьерра и Терехов

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В 10-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Сочи» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард питерцев Сердар Азмун был удален в конце 1-го тайма после ВАР за удар ногой в бок Сослану Джанаеву.

В меньшинстве «Зенит» открыл счет: Артем Дзюба забил на 45-й минуте. Во втором тайме в составе «Сочи» отличились Матео Кассьерра и Сергей Терехов.

«Зенит» с 23 очками сохранил единоличное лидерство в чемпионате России.

Зенит – Сочи 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
3 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Дзюба, 1:1 – 67 Кассьерра, 1:2 – 71 Терехов.
ЗенитКрицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 74), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Сутормин (Круговой, 79), Малком (Ерохин, 75), Дзюба, Азмун.
СочиДжанаев, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Родригао, Прохин (Маргасов, 62), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Юсупов, 62), Воробьев (Попов, 62), Кассьерра.
Предупреждения:
Терехов (44), Заика (63), Кассьерра (90), Нобоа (90).
Удаление:
Азмун (42).

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