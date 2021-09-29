«Зенит» проиграл «Сочи» дома – 1:2. Азмуна удалили на 42-й, на гол Дзюбы ответили Кассьерра и Терехов

В 10-м туре РПЛ проиграл (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард питерцев Сердар Азмун был удален в конце 1-го тайма после ВАР за удар ногой в бок Сослану Джанаеву.

В меньшинстве «Зенит» открыл счет: Артем Дзюба забил на 45-й минуте. Во втором тайме в составе «Сочи» отличились Матео Кассьерра и Сергей Терехов.

«Зенит» с 23 очками сохранил единоличное лидерство в чемпионате России.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ