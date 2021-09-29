«Зенит» проиграл «Сочи» дома – 1:2. Азмуна удалили на 42-й, на гол Дзюбы ответили Кассьерра и Терехов

В 10-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Сочи» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард питерцев Сердар Азмун был удален в конце 1-го тайма после ВАР за удар ногой в бок Сослану Джанаеву.
В меньшинстве «Зенит» открыл счет: Артем Дзюба забил на 45-й минуте. Во втором тайме в составе «Сочи» отличились Матео Кассьерра и Сергей Терехов.
«Зенит» с 23 очками сохранил единоличное лидерство в чемпионате России.
- Дата проведения
- 3 октября, 16.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 74), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Сутормин (Круговой, 79), Малком (Ерохин, 75), Дзюба, Азмун.
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Сочи –
Джанаев, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Родригао, Прохин (Маргасов, 62), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Юсупов, 62), Воробьев (Попов, 62), Кассьерра.
- Удаление:
- Азмун (42).