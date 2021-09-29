«Ростов» вырвал победу у «Локомотива» – 2:1. Полоз забил на 89-й

В 10-м туре РПЛ проиграл (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Константин Марадишвили открыл счет на 10-й минуте. Гирано Керк забил в свои ворота на 31-й минуте, а Дмитрий Полоз стал автором победного мяча на 89-й.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ