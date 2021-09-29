«Ростов» вырвал победу у «Локомотива» – 2:1. Полоз забил на 89-й

В 10-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Константин Марадишвили открыл счет на 10-й минуте. Гирано Керк забил в свои ворота на 31-й минуте, а Дмитрий Полоз стал автором победного мяча на 89-й.
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 10 Марадишвили, 1:1 – 31, автогол Керк, 1:2 – 88 Полоз.
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Локомотив –
Худяков, Живоглядов (Ненахов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов, Марадишвили (Лисакович, 78), Анджорин (Смолов, 46), Керк, Камано (Жемалетдинов, 68).
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Ростов –
Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Гигович, Сухомлинов (Байрамян, 66), Полоз, Комличенко, Альмквист.