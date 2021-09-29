«Ростов» вырвал победу у «Локомотива» – 2:1. Полоз забил на 89-й

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В 10-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Константин Марадишвили открыл счет на 10-й минуте. Гирано Керк забил в свои ворота на 31-й минуте, а Дмитрий Полоз стал автором победного мяча на 89-й.

Локомотив – Ростов 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
3 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Марадишвили, 1:1 – 31, автогол Керк, 1:2 – 88 Полоз.
ЛокомотивХудяков, Живоглядов (Ненахов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов, Марадишвили (Лисакович, 78), Анджорин (Смолов, 46), Керк, Камано (Жемалетдинов, 68).
РостовПесьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Гигович, Сухомлинов (Байрамян, 66), Полоз, Комличенко, Альмквист.
Предупреждения:
Альмквист (68), Байрамян (70), Пабло (72), Песьяков (90).

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