Черданцев о невызове Дзюбы: «Карпин собрал все наши суперталанты. И сколько раз они дошли до ворот игравшей пешком Хорватии?»

Комментатор «Матч ТВ» высказал мнение о составе сборной России в матче против (0:0).

Нападающий не был вызван в национальную команду.

«Черчесов неоднократно говорил, почему он верит в Артема. В эфире он объяснял: «Вы же не видите футболистов на тренировках, а я вижу. И, на мой взгляд, Дзюба, даже когда не в форме, сильнее любого другого нападающего. И он свою работу сделает в любом случае лучше».

Ну вот Карпин выпустил мощную атакующую группу, собрал все наши суперталанты вместе. И сколько раз они дошли до ворот Хорватии, которая вообще играла пешком? Соперник ведь ничего выдающегося не показал, очевидно, что команда не в форме. Тем более у них сезон только начинается, а у нас уже 6-й тур, и мы играем на своем стадионе, со своими болельщиками.

И чего? Был один подход к чужим воротам в первом тайме. Мы сыграли без столба и увидели, что без столба играть не можем. Вот и все. На более сложную игру нужно много времени, которого у Карпина нет и не будет до конца отбора.

Еще Черчесова обвиняли, что он не зовет Смолова. Но у Карпина лучший игрок месяца не получает ни минуты в важнейшем матче. После игры он отвечает, что не выпустил Федора потому, что нужен был нападающий, способный зацепиться за мяч. Вот вам ответы на все вопросы», – поделился мыслями Черданцев.