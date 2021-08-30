Министерство спорта РФ создаст экспертный совет для обсуждения лимита на легионеров

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что вопрос лимита на легионеров в необходимо обсудить на экспертном совете, который создадут в ближайшее время.

«Планируем проведение экспертного совета с участием представителей РФС, клубов, регионов. Чтобы оценить комплексный подход и понять, как отражается действие лимита на российский футбол.

Повторю еще раз, что лимит на легионеров – не какая-то самоцель. Все внимание сконцентрировано на этом вопросе, как этакий PR-проект. Но я бы концентрировал свое внимание на этом вопросе как на, может быть, большую, но все-таки не единственную часть большого пазла.



В экспертном совете должны быть представлены клубы, регионы, федеральные органы и эксперты, которые имеют большой опыт работы в российском футболе. В том числе на уровне сборных команд. Вопрос принципиальный, сложный. И он во многом будет определять политику и результаты деятельности клубов.

Хотел бы отметить, что полностью копировать зарубежный опыт невозможно. Российский футбол должен быть отдельной самодостаточной системой. Это главный посыл при рассмотрении вопроса», – сказал Матыцин на Восточном экономическом форуме.

Напомним, глава РФС Александр Дюков ранее допускал, что лимит на легионеров в будущем будет отменен. Матыцин в четверг заявил, что лимит должен быть, но его формат может обсуждаться.