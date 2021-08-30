Роналду взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед»

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Стало известно, под каким номером нападающий Криштиану Роналду будет играть за «Манчестер Юнайтед».

На футболке португальца будет нанесен седьмой номер. Ранее под ним играл нападающий Эдинсон Кавани, который взял 21-й номер.

Сообщалось, что «МЮ» делал специальный запрос в АПЛ, чтобы Криштиану смог получить седьмой номер, так как правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона.

Большую часть карьеры Роналду выступал под 7-м номером. В 2003 году он получил его в «Манчестер Юнайтед» и играл под ним до 2009-го. Перейдя в «Реал», Криштиану взял 9-й номер, а в сезоне-2010/11 получил семерку и играл под ней все эти годы.

В сборной Португалии Роналду играл под 7-м, 10-м и 17-м номерами.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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