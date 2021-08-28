«Уфа» может задержать зарплату игрокам. Иначе у клуба не будет денег на выезд в Сочи

Теги премьер-лига Россия Уфа Шамиль Газизов кризис Сочи деньги Футбол

У «Уфы» возникли финансовые проблемы.

Клуб столкнулся с риском задержать зарплаты игрокам, сообщает «Бизнес Online». Такой ситуации в истории «Уфы» ранее не было.

На данный момент у клуба есть средства, чтобы рассчитаться с игроками за август, но после выплат у «Уфы» не останется денег даже на выезд в Сочи на матч 7-го тура РПЛ, который состоится 12 сентября.

«Ситуация непростая. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя», – прокомментировал происходящее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

После 6 туров РПЛ «Уфа» идет на 13-м месте с 5 очками.

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