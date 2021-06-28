Антон Шипулин: «Спорт сейчас стал инструментом политической борьбы. Основная цель наших западных коллег – ослабить нас, сдержать развитие»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин выразил согласие с мнением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о роли политики в спорте.

«Сегодня в Екатеринбург приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди тем, которые нам удалось обсудить, была и тема политизации спорта.

Сергей Викторович согласен, что, к сожалению, сейчас спорт стал инструментом политической борьбы, жертвами которой нередко становятся спортсмены. Основная цель наших западных коллег – ослабить нас, сдержать наше развитие.

Сергей Лавров заверил, что Россия с помощью профессиональных юристов как помогала, так и продолжить помогать нашим спортсменам отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде. Для спортсменов это крайне важно, я знаю, о чем говорю.



Необоснованные обвинения в употреблении допинга, лишение нас флага и гимна на международных соревнованиях – это огромное моральное давление. Но российские спортсмены справятся и с этим, в этом я точно уверен.

Правильно говорит Сергей Викторович, что «для нас главный допинг – сила воли и патриотизм». Наши спортсмены все равно продолжат завоевывать медали, и отвоевывать их в суде. Правда за нами», – написал Шипулин.

Сергей Лавров: «Ситуация на международной арене в сфере спорта высоких достижений запредельно политизирована. Это часть политики западных коллег на сдерживание России»