CBF хочет, чтобы Малкому и Клаудиньо запретили играть за «Зенит» в течение 5 дней после матчей сборных. Они могут пропустить игру с «Челси»

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет добиться наказания для , который отозвал игроков команды Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии.

CBF хочет, чтобы клубы, не отпустившие футболистов в сборную Бразилии, не смогли использовать этих игроков на протяжении пяти дней после завершения паузы на матчи национальных команд, пишет Olé со ссылкой на Globo Esporte.

В таком случае и Клаудиньо могут пропустить первый матч группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 против , ведь последние матчи сборных в Южной Америке пройдут в ночь на 10 сентября (по московскому времени).

Столь позднее окончание паузы на матчи сборных связано с тем, что ФИФА разрешила провести игры, которые были отменены в марте из-за пандемии коронавируса, в сентябре и октябре. Это привело к тому, что пауза продлится больше, чем обычно.

Ранее «Зенит» попросил УЕФА помочь с допуском латиноамериканских игроков на матч ЛЧ с «Челси».

Матч «Челси» – «Зенит» состоится 14 сентября. 11-го числа петербургский клуб примет «Ахмат» в 7-м туре РПЛ.