«Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 млрд рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ деньги Футбол

«Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», сделал РПЛ предложение о покупке медиаправ на показ матчей лиги.

Холдинг направил лиге предложение на сумму 4 миллиарда рублей в год. Отметим, что эти деньги РПЛ может получить от «Газпром-Медиа» за телеправа и весь спонсорский пакет.

По действующему контракту с «Матч ТВ», лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год. Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф», «Лига Ставок».

Предложения от всех компаний, заинтересованных в телеправах на РПЛ, будут рассмотрены с 7 по 14 сентября. Итоговое решение планируется принять до конца месяца.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья