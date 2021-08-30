«Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 млрд рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет

«Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», сделал РПЛ предложение о покупке медиаправ на показ матчей лиги.

Холдинг направил лиге предложение на сумму 4 миллиарда рублей в год. Отметим, что эти деньги РПЛ может получить от «Газпром-Медиа» за телеправа и весь спонсорский пакет.

По действующему контракту с «Матч ТВ», лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год. Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф», «Лига Ставок».

Предложения от всех компаний, заинтересованных в телеправах на РПЛ, будут рассмотрены с 7 по 14 сентября. Итоговое решение планируется принять до конца месяца.