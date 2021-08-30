«Зенит» хотел взять Пьянича в аренду и платить ему большую часть зарплаты. Хавбек «Барсы» отказался (Mundo Deportivo)

Будущее полузащитника «Барселоны» остается неопределенным.

На данный момент у боснийца есть три варианта продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.

Первый – переход в . Утверждается, что петербуржцы обращались к «блаугране» еще до закрытия трансферного окна в Испании.

«Зенит» хотел взять 31-летнего игрока в аренду и платить ему большую часть зарплаты, но Пьянич отказался. Тем не менее интерес к игроку со стороны сине-бело-голубых сохраняется.

Второй вариант – крупное предложение из неназванной арабской страны. Эта опция изучается футболистом.

Третий варант – провести в «Барсе» еще один сезон. Если это произойдет, Пьянич готов пойти на сокращение зарплаты.

В прошлом сезоне чемпионата хавбек провел 19 матчей. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.