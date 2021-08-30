«Зенит» хотел взять Пьянича в аренду и платить ему большую часть зарплаты. Хавбек «Барсы» отказался (Mundo Deportivo)

Будущее полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича остается неопределенным.
На данный момент у боснийца есть три варианта продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.
Первый – переход в «Зенит». Утверждается, что петербуржцы обращались к «блаугране» еще до закрытия трансферного окна в Испании.
«Зенит» хотел взять 31-летнего игрока в аренду и платить ему большую часть зарплаты, но Пьянич отказался. Тем не менее интерес к игроку со стороны сине-бело-голубых сохраняется.
Второй вариант – крупное предложение из неназванной арабской страны. Эта опция изучается футболистом.
Третий варант – провести в «Барсе» еще один сезон. Если это произойдет, Пьянич готов пойти на сокращение зарплаты.
В прошлом сезоне чемпионата Испании хавбек провел 19 матчей. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.