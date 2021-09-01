КХЛ. СКА в гостях у «Северстали», «Ак Барс» сыграет с «Йокеритом»

Во второй игровой день нового сезона КХЛ СКА встречается на выезде с «Северсталью», «Ак Барс» принимает «Йокерит», «Локомотив» – рижское «Динамо».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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