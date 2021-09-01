КХЛ. СКА в гостях у «Северстали», «Ак Барс» сыграет с «Йокеритом»

Во второй игровой день нового сезона КХЛ СКА встречается на выезде с «Северсталью», «Ак Барс» принимает «Йокерит», «Локомотив» – рижское «Динамо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Trade Union Sports Palace»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Neftekhim Arena»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Ledovyj Dvorec»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Bolshoy Ice Dome»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Megasport Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.