КХЛ. СКА в гостях у «Северстали», «Ак Барс» сыграет с «Йокеритом»

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Во второй игровой день нового сезона КХЛ СКА встречается на выезде с «Северсталью», «Ак Барс» принимает «Йокерит», «Локомотив» – рижское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Торпедо – Витязь
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Trade Union Sports Palace»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Йокерит
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Динамо Рига
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Куньлунь
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Neftekhim Arena»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – СКА
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Ledovyj Dvorec»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Амур
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Bolshoy Ice Dome»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Адмирал
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Megasport Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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