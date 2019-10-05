Российские фигуристки заняли первые четыре места в короткой программе на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице. Лидирует Софья Муравьева

Сегодня в Словакии на третьем этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию девушки представили короткие программы.
Россиянки заняли первые четыре места, лидирует ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Кошице, Словакия
Девушки
Короткая программа
1. Софья Муравьева (Россия) – 72,52
2. Вероника Жилина (Россия) – 71,57
3. Аделия Петросян (Россия) – 69,30
4. Мария Захарова (Россия) – 69,04
5. Чэ Ен Ким (Южная Корея) – 65,17
6. Ава Марие Циглер (США) – 60,03
7. Вивьен Папп (Венгрия) – 54,69
8. Кимми Репонд (Швейцария) – 51,97
9. Анастасия Шаботова (Украина) – 51,21
10. Миа Калин (США) – 49,10
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Кошице. Там выступят Муравьева, Жилина, Петросян, Яблоков, Ахантьева и Колесов