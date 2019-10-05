Российские фигуристки заняли первые четыре места в короткой программе на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице. Лидирует Софья Муравьева

Сегодня в Словакии на третьем этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию девушки представили короткие программы.

Россиянки заняли первые четыре места, лидирует ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Кошице, Словакия

Девушки

Короткая программа

1. Софья Муравьева (Россия) – 72,52

2. (Россия) – 71,57

3. (Россия) – 69,30

4. Мария Захарова (Россия) – 69,04

5. Чэ Ен Ким (Южная Корея) – 65,17

6. Ава Марие Циглер (США) – 60,03

7. Вивьен Папп (Венгрия) – 54,69

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 51,97

9. (Украина) – 51,21

10. Миа Калин (США) – 49,10

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Кошице. Там выступят Муравьева, Жилина, Петросян, Яблоков, Ахантьева и Колесов