Клаудиньо, Крицюк, Малком, Дзюба, Вендел и Азмун – в заявке «Зенита» на Лигу чемпионов

объявил заявку на Лигу чемпионов-2021/22.

В список А вошли 19 футболистов.

Голкиперы: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, , Алексей Сутормин;

Нападающие: , .

В списке B – 6 игроков. Это Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».