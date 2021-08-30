Клаудиньо, Крицюк, Малком, Дзюба, Вендел и Азмун – в заявке «Зенита» на Лигу чемпионов

«Зенит» объявил заявку на Лигу чемпионов-2021/22.
В список А вошли 19 футболистов.
Голкиперы: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин;
Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.
В списке B – 6 игроков. Это Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.
Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».