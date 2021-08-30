Анхель Ди Мария: «Всегда называю Месси «гном». В интервью я говорю, что он инопланетянин, но для нас он Лео, гном»

Полузащитник сборной и рассказал о своей дружбе с партнером по обеим командам .

«Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе.

Я всегда называю его «гном». Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide («лапша», прозвище Ди Марии из-за его худобы – прим. Sports.ru), я называю его «гном». Думаю, так и останется.

Я отношусь к нему как к обычному человеку, и ему это нравится. Он не любит игру на публику, потому общается с теми, с кем лучше сложились отношения, с кем он ладит, с теми, кто относится к нему как к равному.

Просто если относиться к нему как к инопланетянину, кем он и является, он остается в своем пузыре, ему это не нравится. Ему нравится общаться с приятелями, ходить на барбекю, общаться, смеяться.

В интервью я всегда говорю, что он инопланетянин, потому что все так и есть, он лучший в мире, но для нас он Лео, гном, и так мы к нему и относимся», – рассказал Ди Мария.