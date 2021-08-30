«Зенит» попросил УЕФА помочь с допуском латиноамериканских игроков на матч ЛЧ с «Челси»

Теги Зенит Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александр Медведев Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Родригес Р-Спорт коронавирус Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил ситуацию с возвращением латиноамериканских игроков клуба из сборных.

Ранее Малком и Клаудиньо были отпущены из сборной Бразилии, несмотря на недовольство местной федерации футбола. Также «Зенит» пытается вернуть из расположения сборной Колумбии Вильмара Барриоса.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам – УЕФА, РФС, РПЛ – с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси».

Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой.

Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов фэйр-плей для всех участников. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», – заявил Медведев.

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