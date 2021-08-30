Оkkо предлагает РПЛ 6 млрд рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей

Онлайн-кинотеатр Okkо сделал предложение по правам на показ игр.

Лиге предлагают 24 миллиарда рублей по 4-летнему контракту (6 млрд в год) за коммерческие (титульный спонсор и беттинг-партнер) и медийные (ТВ и Интернет) права на показ матчей лиги, сообщает Eurostavka.

Ранее стало известно, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

Лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по действующему контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».