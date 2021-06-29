Фигурист Дмитрий Алиев выступит на Nebelhorn Trophy. Он может принести России третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском катании

Российский фигурист Дмитрий Алиев выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

По итогам соревнований определится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В качестве запасных на данный этап серии ISU Challenger заявлены россияне Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

Турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября.

Как устроен дополнительный отбор фигуристов на Олимпиаду-2022? У России максимум квот, но в мужском катании одну еще можем потерять

Россия должна подтвердить третью квоту в мужском катании на Олимпиаду-2022 на турнире Nebelhorn Trophy