«Локомотив» арендовал Анджорина у «Челси» с правом приоритетного выкупа

«Локомотив» объявил о переходе атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.
Московский клуб арендовал 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа.
За профессиональную карьеру Анджорин сыграл 83 матча, забил 35 голов и сделал 18 результативных передач, включая выступление в АПЛ 2, U18, Юношеской лиге УЕФА и других молодежных турнирах.
В 16 матчах за юношеские и юниорские сборные Англии разных возрастов хавбек забил 5 голов.
Сообщалось, что железнодорожники смогут выкупить Анджорина за 17 млн фунтов, а его зарплата в «Локо» составит около 1,5 млн евро в год.
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⚡️Фаустино Анджорин — игрок «Локомотива»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2021
🏆 Действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА
👑 Позиция: Плеймейкер
🏴 С 7 лет в академии «Челси»
📝 «Локо» согласовал аренду игрока сроком на 1 год
🚂 Желаем нашему новичку удачи и побед! pic.twitter.com/v9k0A2rW5W