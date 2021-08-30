«Локомотив» арендовал Анджорина у «Челси» с правом приоритетного выкупа

«Локомотив» объявил о переходе атакующего полузащитника Фаустино Анджорина.

Московский клуб арендовал 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа.

За профессиональную карьеру Анджорин сыграл 83 матча, забил 35 голов и сделал 18 результативных передач, включая выступление в 2, U18, Юношеской лиге УЕФА и других молодежных турнирах.

В 16 матчах за юношеские и юниорские сборные Англии разных возрастов хавбек забил 5 голов.

Сообщалось, что железнодорожники смогут выкупить Анджорина за 17 млн фунтов, а его зарплата в «Локо» составит около 1,5 млн евро в год.

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