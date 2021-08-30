Роналду покинул расположение сборной Португалии. Из-за перебора желтых он не сыграет с Азербайджаном

Нападающий покинул расположение сборной Португалии.

В матче квалификации ЧМ-2022 с Ирландией (2:1) 36-летний форвард получил желтую карточку за то, что сорвал с себя футболку, празднуя гол.

Из-за перебора предупреждений Роналду пропустит матч отбора ЧМ-2022 против Азербайджана, который пройдет 7 сентября в Баку.

По этой причине Криштиану покинул расположение национальной команды, сообщает Федерация футбола Португалии.

Сегодня утром Роналду провел восстановительную тренировку в составе сборной.

Напомним, что вчера 36-летний форвард установил новый мировой рекорд по голам в составе сборной.

Рекорд Роналду в цифрах: забил 45 странам (России – 3, Англии – 0), чаще всего – в квалификациях к ЧМ, с пенальти – всего 12%