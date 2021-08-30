Кавани выбрал 21-й номер в «МЮ» – как в сборной Уругвая. Роналду взял 7-й

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Нападающий Эдинсон Кавани сменил игровой номер в «Манчестер Юнайтед», так как семерку, под которой он выступал ранее, получил форвард Криштиану Роналду.

Теперь Кавани будет играть за «Юнайтед» под 21-м номером, под которым он выступает в сборной Уругвая.

С 7-м номером на спине Эдинсон провел весь прошлый сезон, а также сыграл против «Вулверхэмптона» (1:0) в выездном матче текущего розыгрыша АПЛ.

Сообщалось, что «МЮ» делал специальный запрос в АПЛ, чтобы Криштиану смог получить седьмой номер, так как правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона.

Фото: сайт «Манчестер Юнайтед»

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