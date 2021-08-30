Сергей Лавров: «Не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого в чем-то подозревают, подобные методы будут применяться и для наказания спортсменов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров порассуждал о возможных действиях США по борьбе с допингом.

«Я не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест (на допинг), и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях.

Нужно очень серьезно посмотреть на всю систему борьбы с допингом в спорте. Она, по сути дела, сейчас приватизирована Западом», – сказал Лавров.

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа