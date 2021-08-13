Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036

Владивосток может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Об этом во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил мэр города Константин Шестаков.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», – сказал Шестаков.

Сообщалось, что подать заявку на проведение Игр-2036 также могут Санкт-Петербург и Казань.

Олег Матыцин: «Россия может претендовать на Олимпиаду-2036. У нас есть все необходимые ресурсы для такого масштабного мероприятия»