Okko готов показывать часть игр РПЛ на Первом канале. Договоренности об этом есть (Василий Конов)

Журналист Василий Конов прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина о том, что лига не получала предложений от онлайн-кинотеатра Okko по правам на показ игр.

«Так Okko и не может сделать никакого предложения в данный момент, поэтому в РПЛ его и не получали. Так как у «Матча» опция преимущественного права, то в данный момент нет никакого тендера. Нет тендера – нет предложения. То, что в Okko готовы к конкуренции – 100%.

Важный момент: Okko готов выступить в связке с каналом (договоренности есть) и обеспечить РПЛ необходимое количество матчей в федеральном эфире.

Дальше вопрос в решении лиги: если сработает преимущественное право, то контракт с «Матчем» будет продлен без тендера (на мой взгляд, шансы высоки), и на этом история завершится без интриги. Если будет тендер, то, уверен, нас ждут еще сюрпризы», – написал Конов.

Сообщалось, что Оkkо готов предложить 6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ. До этого появились сведения о том, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал , предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».