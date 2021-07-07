Бердыев и РФС обсудят работу в сборной, Овечкин почти кандидат наук, ОКР представил маскотов на Токио и другие новости

1. Бердыев встретится с представителями РФС по поводу работы в сборной России. Ради этого он прилетел из Алма-Аты. Помощником главного тренера может стать Игнашевич.

2. Овечкин близок к званию кандидата педагогических наук. Его диссертацию о тактико-технической подготовке команд рекомендовали к защите.

3. ОКР представил талисманы сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио – Мишку-неваляшку и Шапко-кота.

4. Роналду уведомил «Ювентус», что останется в клубе.

5. Саудовская Аравия может вместе с Италией подать заявку на проведение футбольного ЧМ-2030.

6. Федун предлагал исполкому РФС назначить Тедеско тренером сборной России.

7. «Ман Сити» задумал купить и Грилиша, и Кейна. Клуб суммарно оценивает их в 175-215 млн фунтов.

8. Глава компании Hypercube рекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль и отменить лимит на легионеров.

9. «Краснодар» показал форму на новый сезон. Гостевой комплект – бирюзовый.

10. Дмитрий Комбаров решил завершить карьеру вслед за своим братом-близнецом Кириллом.

11. Титульным спонсором «Интера» вместо Pirelli станет блокчейн-приложение Socios. Клуб заработает около 20 млн евро за сезон.

12. Неймар сменил имидж. Ему заплели косички на голове.

13. Бывший защитник «Зенита» Гарай закончил карьеру в 34 года. У него коксартроз.

14. Украинские клубы обязали нанести на форму логотип УАФ с контурами страны и слоганами «Слава Украине» и «Героям слава».

15. В рамках Гран-при Великобритании Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й. Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й.

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