Клинтон Н’Жи: «Не думаю, что расизм есть в России. Заставлять участвовать в BLM не нужно»

Нападающий рассказал, что не сталкивался с проявлениями расизма в России.

– У тебя были проблемы с расизмом в России?

– Ни разу. Не думаю, что он есть в России – по крайней мере, я ни разу не сталкивался с какими-то проявлениями.

Такая проблема точно существует, но в России ведь не слишком много темнокожих, особенно в Москве – разве что студенты.

Те же акции BLM перед матчами: если хочешь присоединяться к ним, это твое право. Но у каждого свое суждение, заставлять кого-то участвовать или возмущаться тем, что кто-то отказывается, не нужно, – сказал Н’Жи.