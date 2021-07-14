ОКР представил талисманы сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио – Мишку-неваляшку и Шапко-кота

комитет России ( ) представил талисманы сборной России на Играх в Токио – Мишку-неваляшку и Шапко-кота.

Маскотов разработал дизайнер Егор Жгун из «Студии Лебедева» в 2019 году.

«Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-неваляшка и Шапко-кот – это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг.

Мишка – настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить.

А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть.

Совсем скоро вы познакомитесь с нашими талисманами ближе, ведь они будут помогать вести аккаунты во время Олимпийских игр. И делать это совершенно по-своему.

Оставайтесь с нами и сами обо всем узнаете!» – сообщили в ОКР.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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