Овечкин о вылете сборной на ЧМ: «Россия движется в правильном направлении. Мы проверили новых игроков»

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет сборной России на стадии четвертьфинала ЧМ-2021.

Сборная России на чемпионате мира в Риге проиграла в четвертьфинале, уступив Канаде в овертайме. Вас удивил этот итог? Хотя «Кленовые листья» завоевали золото.

– Понимаете, к этому можно относиться по-разному. Взял ли ты золото чемпионата мира? Или ты обкатал молодых ребят на перспективу?

Я считаю, что сборная России показала достойный результат. Понятное дело, что хотелось выиграть золото или просто быть в медалях. Но мы проверили новых игроков, которые могут представлять нас в будущем.

А опыт где получать? Только в сборной, когда играешь против сильных команд. Да, результата не было. Но я думаю, что сборная России движется в правильном направлении.

– Владимир Путин сказал, что у нас в хоккее все не так плохо, но нужно изучить кадровый вопрос. Для вас важно, кто будет входить в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Валерий Брагин – хорошо, но у него должны быть сильные помощники.

– Для нас, хоккеистов, вообще без разницы, кто стоит у руля. Мы выступаем за сборную, а не за тренера. И представляем наш флаг.

Будет Брагин – значит, будет Брагин. Будет Билялетдинов – будет Билялетдинов. Без разницы.

Главное, чтобы человек был профессиональным, и чтобы он понимал, против кого мы играем, выстроил бы правильную тактику и дал нам правильное напутствие, – сказал Овечкин.

ФХР отчиталась о провале на чемпионате мира. В этом нелепом докладе – весь хаос нашего хоккея😡

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