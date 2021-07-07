Мать Аршавина: «Андрею сломали карьеру те, кто выпустил в эфир фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Татьяна Аршавина, мать , экс-игрока «Зенита», и сборной России, высказалась по поводу карьеры сына.

– По вашему мнению, работа в «Арсенале» – это пик его карьеры?

– По тому, как произошло дальше – я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали – те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку.

Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже все непросто очень складывалось, – сказала мать Аршавина в радиошоу «Мама знает все» на «Авторадио».

Напомним, после вылета с чемпионата Европы-2012 Аршавин заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы». Он сказал это в личном разговоре, однако видеозапись была обнародована.

Аршавин о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Была чистая провокация, быдляческое поведение»