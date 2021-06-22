Лидер «Алисы» Кинчев – властям Петербурга: «Вы проводите Евро и «Алые паруса», а мой фестиваль закрываете. Лицемерие и двойные стандарты»

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев обратился к властям Санкт-Петербурга по поводу отмены концертов при проведении в городе и масштабного праздника выпускников «Алые паруса».

«Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша!

Я официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке.

Вы проводите «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа, а мой фестиваль [KKkinchevFest] сначала ограничиваете до 3 тысяч участников, а потом и вовсе закрываете. Когда уже собрана сцена, поставлен свет.

Я не говорю о материальной компенсации, я говорю о лицемерии и двойных стандартах. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при нем государство должно взять на себя все экономические потери народа. Зачем чрезвычайное положение, если можно просто кошмарить народ?» – заявил музыкант.

Напомним, ранее в Петербурге из-за роста заболеваемости отменили часть массовых мероприятий, в том числе концерты «Касты», «Арии», ЛСП, The Hatters.