Украинские клубы обязали нанести на форму логотип УАФ с контурами страны и слоганами «Слава Украине» и «Героям слава»

В регламент на следующий сезон внесли изменения.

В сезоне-2021/22 каждый клуб украинской Премьер-лиги должен будет нанести на форму большую эмблему с очертаниями страны, а также со слоганами «Слава Украине» и «Героям слава».

Эмблему необходимо разместить на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.

Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

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