Федун о реформе РПЛ: «Безусловный шаг вперед, но все же паллиатив. Футбол в России – социальное явление, это тормоз изменений»

Теги Спартак ЦСКА Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес РФС деньги Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал проект реформы РПЛ.

«Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наемные работники.

В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы – это безусловный шаг вперед, но все же паллиатив (временное решение, полумера – примечание Sports.ru).

В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.

Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определенном стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча против ЦСКА на первом этапе турнира. А это самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом, я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», – сказал Федун.

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