👨‍🎓 Овечкин близок к званию кандидата педагогических наук. Его диссертацию о тактико-технической подготовке команд рекомендовали к защите

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Виктор Горский Матч ТВ почитать Хоккей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.

После защиты Овечкин станет кандидатом педагогических наук. 

Оппонентом 35-летнего россиянина на предзащите выступил известный хоккейный аналитик Виктор Горский

«Мой вывод был такой: «После незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите.

В конце было голосование, у нас в том числе было на удаленной связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». 

Тема диссертации – сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России», – отметил Горский. 

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