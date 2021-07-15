👨‍🎓 Овечкин близок к званию кандидата педагогических наук. Его диссертацию о тактико-технической подготовке команд рекомендовали к защите

Форвард «Вашингтона» был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.

После защиты Овечкин станет кандидатом педагогических наук.

Оппонентом 35-летнего россиянина на предзащите выступил известный хоккейный аналитик .

«Мой вывод был такой: «После незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите.

В конце было голосование, у нас в том числе было на удаленной связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за».

Тема диссертации – сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России», – отметил Горский.