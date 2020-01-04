Саудовская Аравия может вместе с Италией подать заявку на проведение ЧМ-2030

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Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения чемпионата мира 2030 года.

Крупнейшее государство Аравийского полуострова планирует подать совместную заявку с другой страной, и партнером Саудовской Аравии может стать Италия, сообщает The Athletic.

Консалтинговая компания из США Boston Consultancy Group помогает Саудовской Аравии и предлагает различные варианты партнерства. Один из них – совместная заявка с Египтом и Марокко.

Однако этот вариант маловероятен из-за опасений, связанных с коммерческим успехом турнира, влиянием на экономику стран и безопасностью проведения турнира.

Поэтому европейский партнер выглядит более выгодным решением для Саудовской Аравии, и Италия – наиболее вероятный кандидат. 

Между двумя странами налажены деловые, дипломатические и спортивные отношения. Так, в январе 2022 года Саудовская Аравия примет Суперкубок Италии.

Ранее стало известно, что совместные заявки планируют подать Великобритания и Ирландия, а также Испания и Португалия.

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