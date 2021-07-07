Глава Hypercube об РПЛ: «Предлагаем отменить лимит и внедрить систему кнута и пряника»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе.

Нидерландской компания проанализировала российский футбол по заказу РФС и спроектировала реформы.

«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника.

Те, кто будет развивать молодежь, должны получать за это награду, в том числе денежную. Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала.

В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд. В этом нет ничего нового.

Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определенный процент денег идет клубу, который его вырастил», – сказал Ньювенхейс.

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Заявление РФС о реформах. Зачем менять форматы всех лиг? Что голландцы предлагают делать с лимитом?