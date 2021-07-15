Гран-при Великобритании-2021. Квалификация. Цунода, Райкконен, Латифи, Шумахер и Мазепин выбыли после первого сегмента

В 20:00 по московскому времени стартовала квалификация «Формулы-1» в Великобритании.

1-й сегмент (18 минут)

В Сильверстоуне солнечно и сухо – вероятность дождя составляет 0%. Это значит, что у аутсайдеров практически нет шансов выбраться во вторую часть квалификации без происшествий у быстрых машин.

Гонщики не стали засиживаться в боксах – со стартом сессии на трассу выехало несколько болидов, а первым быстрый круг завершил не один из пилотов «Хааса», а Ландо Норрис из «Макларена»

По сравнению с первой тренировкой в скорости серьезно прибавили «Мерседесы» – Льюис Хэмилтон в первой же попытке привез полсекунды Шарлю Леклеру и Серхио Пересу, однако Макс Ферстаппен в свою очередь сдвинул семикратного чемпиона мира на вторую строчку протокола и добился преимущества в 0,4 секунды.

В группе выбывающих по итогам первых попыток расположились Карлос Сайнс (неудачно проехавший быстрый круг), Кими Райкконен, Ланс Стролл (он жаловался в практике, что не чувствует машину), Мик Шумахер и Никита Мазепин.

Впрочем, Сайнс быстро выбрался из опасной зоны, а на последних секундах даже ворвался в топ-6, в отличие от Райкконена, который не только уступил напарнику Антонио Джовинацци (итальянец стал 12-м), но также Джорджу Расселлу, Лансу Строллуи Юки Цуноде.

В итоге именно Райкконен и Цунода стали главными неудачниками первого сегмента, присоединившись к уже привычным лузерам субботы- гонщикам «Хааса» и второму пилоту «Уильямса» Николасу Латифи.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

16 июля 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («Макларен»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Эстебан Окон («Альпин»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Валттери Боттас («Мерседес»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Квалификация состоит из трех сегментов. После первого и второго борьбу закончат по 5 пилотов с худшими результатами, в заключительной части сессии за поул-позицию поборются десять лучших участников.

Квалификация определит стартовую решетку спринта, а стартовый порядок Гран-при сформируется по результатам первой в истории «Ф-1» спринт-квалификации – субботней мини-гонки продолжительностью 100 километров.

Подробнее о новом формате можно прочитать в нашем обзоре.

Несмотря на значительное обновление «Мерседесом» аэродинамических свойств машин Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, фаворитом предстоящей сессии считается Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Гонщик из Нидерландов уверенно провел тренировочную сессию и по итогам симуляции квалификации опередил ближайшего преследователя – Ландо Норриса – на 0,7 секунды.

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