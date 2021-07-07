Федун предлагал исполкому РФС назначить Тедеско тренером сборной России

Владелец «Спартак» сообщил, что обращался к исполнительному комитету РФС с предложением рассмотреть на пост главного тренера сборной России.

«Я предложил кандидатуру Тедеско [на исполкоме РФС]. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом.

Я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят», – описал ситуацию владелец «Спартака», также входящий в исполком .

Тедеско занимал пост главного тренера с октября 2019 года по май 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством московская команда заняла второе место в .