Федун предлагал исполкому РФС назначить Тедеско тренером сборной России

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Доменико Тедеско ТАСС Футбол

Владелец «Спартак» Леонид Федун сообщил, что обращался к исполнительному комитету РФС с предложением рассмотреть Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России. 

«Я предложил кандидатуру Тедеско [на исполкоме РФС]. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом.

Я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят», – описал ситуацию владелец «Спартака», также входящий в исполком РФС.

Тедеско занимал пост главного тренера «Спартака» с октября 2019 года по май 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством московская команда заняла второе место в РПЛ.

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