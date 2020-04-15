Экс-защитник «Зенита» Гарай закончил карьеру в 34 года. У него коксартроз

Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай объявил о завершении карьеры футболиста.
«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно.
Последние три года я тихо боролся и пытался найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это доставляло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить», – написал 34-летний игрок в твиттере.
Коксартроз – тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава.
Последним клубом аргентинца была испанская «Валенсия», контракт с которой истек 1 июля 2020 года.
Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Гарай также известен по выступлениям за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Реал» и «Бенфику». За сборную Аргентины он провел 32 матча.