Экс-защитник «Зенита» Гарай закончил карьеру в 34 года. У него коксартроз

Бывший защитник объявил о завершении карьеры футболиста.

«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно.

Последние три года я тихо боролся и пытался найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это доставляло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить», – написал 34-летний игрок в твиттере.

Коксартроз – тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава.

Последним клубом аргентинца была испанская , контракт с которой истек 1 июля 2020 года.

Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Гарай также известен по выступлениям за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», и «Бенфику». За сборную он провел 32 матча.