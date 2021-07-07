Аршавин об ЛЧ: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8. Условно, 25-й»

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о причинах неудач петербуржцев в Лиге чемпионов.

– В РПЛ последние три года нет равных «Зениту», но в Лиге чемпионов все наоборот. Чего не хватает?

– Если я скажу, что денег – надо мной посмеются. Но если смотреть составы – «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в ЛЧ. По бюджету «Зенит» слабее команд, которые выходят в 1/8 финала.

– Проблема вообще в РПЛ?

– Да. Лига такая, какая есть. Факторов много – может, поможет изменение лимита, может, подготовка тренеров или даже смена формата РПЛ.

– В какую сторону?

– Сделать пульку, чтобы играли с первой по восьмую и с девятой по шестнадцатую команды. Но урезание клубов – плохо, да и увеличение – тоже. Мы и так еле 16 набираем, – сказал Аршавин.

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