«Краснодар» показал форму на новый сезон. Гостевой комплект – бирюзовый

представил домашнюю и выездную форму на сезон-2021/22.

Дизайн домашнего комплекта переосмысливает ромбовидный узор клубного герба.

Эта форма выполнена в темно-зеленых тонах. Как пишет пресс-служба клуба, этот комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции.

Гостевой комплект вдохновлен идеей о составе, состоящем из собственных воспитанников.

Дизайн выездной формы составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии. Этот комплект создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд.

Фото: сайт «Краснодара»

Новые игровые футболки изготовлены из переработанного полиэстера.

Технический спонсор «Краснодара» – немецкая компания , титульный – букмекерская контора Winline.