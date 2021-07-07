«Краснодар» показал форму на новый сезон. Гостевой комплект – бирюзовый

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2021/22.
Дизайн домашнего комплекта переосмысливает ромбовидный узор клубного герба.
Эта форма выполнена в темно-зеленых тонах. Как пишет пресс-служба клуба, этот комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции.
Гостевой комплект вдохновлен идеей о составе, состоящем из собственных воспитанников.
Дизайн выездной формы составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии. Этот комплект создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд.
Фото: сайт «Краснодара»
Новые игровые футболки изготовлены из переработанного полиэстера.
Технический спонсор «Краснодара» – немецкая компания Puma, титульный – букмекерская контора Winline.