«Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Беларусью. Лучший вариант – с Украиной». Аршавин о повышении привлекательности РПЛ

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Украина премьер-лига Россия УЕФА РФС высшая лига Беларусь высшая лига Казахстан высшая лига Азербайджан Александр Дюков Объединенный чемпионат Чемпионат.com Футбол

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как можно сделаю чемпионат России более привлекательным.

– Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?

– Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

– Эти клубы усилили бы лигу?

– Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.

– И по сколько команд мы берем?

– По две. А из России оставляем 12.

– Из-за этой идеи Дюков тоже от вас бегает?

– Этот вопрос я только один раз поднимал (улыбается).

– И как он отреагировал?

– Промолчал просто.

– А это вообще реализуемо?

– Это мне и предстоит решить. Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно.

Просто в этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи.

Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ… – сказал Аршавин.

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