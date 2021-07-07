Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как можно сделаю чемпионат России более привлекательным.
– Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?
– Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.
– Эти клубы усилили бы лигу?
– Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.
– И по сколько команд мы берем?
– По две. А из России оставляем 12.
– Из-за этой идеи Дюков тоже от вас бегает?
– Этот вопрос я только один раз поднимал (улыбается).
– И как он отреагировал?
– Промолчал просто.
– А это вообще реализуемо?
– Это мне и предстоит решить. Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно.
Просто в этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи.
Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ… – сказал Аршавин.